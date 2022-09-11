Kırklareli Valisi Ekici'den yeni eğitim öğretim yılı mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, yeni eğitim-öğretim yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, Türk milletinin istikbalinin emanet edileceği çocukların ilim deryasına kulaç atacağı bir eğitim öğretim yılına daha başlamanın heyecanının yaşandığını belirtti.

Çocukların cennet Türkiye'nin aydınlık yarınları olduğunu aktaran Ekici, başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Eğitimde feda edilecek tek bir fert yoktur' ifadesinin kılavuzluğunda geleceğe hazırlandığını kaydetti.

Şimdinin çocuklarının gelecekte kendisine, ailesine ve milletine karşı sorumluluklarını bilen yöneticiler olacağını bildiren Ekici, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"İnanıyorum ki devletimizi bugün bulunduğu konumdan daha ileri seviyelere taşımak için çok çaba sarf edecek, ülkemizin ufuklarını aydınlatan birer güneş olarak doğacaklar. Eğitim hayatlarında ayrı ayrı her birine üstün başarılar diliyorum. Birbirinden kıymetli öğretmenlerimizin ülkemizin geleceğinin mimarları olduğundan şüphemiz yoktur. Öğrencilerine bilgiyi aktarmaktan ziyade bilgiye ulaşmanın ve onu paylaşmanın yollarını göstereceklerinden, çağın gereklerine vakıf, özgüveni tam, hedefini bilen şahsiyetler olarak yetiştireceğinden eminim. Bu zor, meşakkatli fakat kutsal görevde öğretmenlerimize başarılar diliyorum.Çok değerli anneler ve babalar, eğitimin ailede başladığı, okulda geliştiği ve toplumda olgunlaştığı gerçeğinden hareketle bin bir cefa ve fedakarlıkla büyüttüğünüz ciğerparelerinizin geleceğe hazırlanmasında okul yönetimleri ve öğretmenlerimizle sürekli işbirliği sağlayacağınıza inanıyorum. 2022-2023 eğitim-öğretim yılının ilimize, ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlı olması temennisiyle, başarılarla dolu bir yıl diliyorum."















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