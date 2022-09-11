En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde çiftçi ve besici bilgilendirme toplantıları sürüyor.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce Üsküp Belediyesi Kültür Evi'nde gerçekleştirilen toplantıda, tarım ve hayvancılık alanındaki proje ve hibe desteklemeler anlatıldı.

İl Müdürü Mehmet Aksoy, konuşmasında, çiftçi ve besicilerin gıda zincirinde önemli bir halka olduğunu belirtti.

Kentte tarım ve hayvancılığı geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Aksoy, bu alanda her yıl büyük bir ivme yakalandığını kaydetti.

Bakanlığında hibe destekleri ve çeşitli projeler ile üreticileri teşvik ettiğini aktaran Aksoy, işlenmeyen tek bir tarım arazisi kalmayana kadar bilgilendirme toplantılarına devam edeceklerini söyledi.

Toplantıya, Üsküp Belediye Başkanı Hüseyin Kasap ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürleri, çiftçi ve besiciler katıldı.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 3 köyde elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında kent merkezine bağlı Çağlayık köyü ile Lüleburgaz ilçesinin Ceylanköy ve Ataköy köyüne 12 Eylül Pazartesi günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Çağlayık köyünde 09.00-18.00, Ceylanköy ve Ataköy köylerinde ise 09.00-17.00 saatlerinde uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.