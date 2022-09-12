Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen törende, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker ile esnaf odaları temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Şeker, törende, Ahilik Haftası'nın kutlu olması temennisinde bulundu.

Sivil toplum kuruluşlarının temelini ahilik teşkilatının oluşturduğunu ifade eden Şeker, bu geleneğin yaklaşık bin yıldır sürdürüldüğünü kaydetti.





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