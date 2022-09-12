Vali Birol Ekici, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen törene katıldı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Vali Birol Ekici, Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen törende, 1923 yılında yüzde 10 olan okuma yazma oranının, bugün yüzde 98'e ulaştığını söyledi.

Türkiye'nin artık dünyanın en önde gelen gelişmiş ülkeleri arasında olduğunu ifade eden Ekici, "Ülkemizi ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Artık bütçemizden en yüksek payı eğitime ayırıyoruz." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan da 51 bin 868 öğrenci ve 3 bin 256 öğretmenin eğitime başladığını kaydetti.

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösterilerini sundu.

Vali Ekici ve beraberindekiler daha sonra derslikleri gezdi.

Tören sırasında baygınlık geçiren bir öğrenciye İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit müdahale etti.



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