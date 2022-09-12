Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ahmetbey beldesindeki 3 iş yeri, ev ve eklentilerinde kaçak ürünlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilere ait adreslerde dedektör köpeği "Yıldız"ın da desteğiyle yapılan aramada 6 bin 460 dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 8 bin 255 gram kıyılmış tütün, bir kilogram nargile tütünü, mükerrer kullanım için toplandığı değerlendirilen 36 bandrol, 1778 boş sigara paketi ile elektrikli makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

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