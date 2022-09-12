En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da 6. Balkan Rumeli Trakya Buluşması etkinliği gerçekleştirildi.

Kent Ormanında düzenlenen etkinlikte DJ Samet Kurtuluş ve şarkıcı Esil Duran sahne aldı.

Konserin ardından Bulgaristan halk oyunları ekibi gösteri sundu.

- Lüleburgazspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

Kırklareli Süper Amatör Lig ekiplerinden Lüleburgazspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı.

8 Kasım Stadyumunda Kulüp Başkanı Özgür Kaya'nın da izlediği antrenmanda takım düz koşu gerçekleştirdi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Lüleburgazspor'un hak ettiği yere gelmesi için çalışacaklarını söyledi.

Yeni sezonda başarılı olacaklarına inandıklarını ifade eden Kaya, kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 8 köy ve 2 mahallede elektrik kesintisi yapılacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, kent merkezine bağlı Çağlayık köyü, Pınarhisar ilçesinin Hürriyet ve Cumhuriyet mahalleleri ile ilçeye bağlı Erenler, İslambeyli, Evciler, Akören, Çayırdere, Kurudere, Hacıfakılı köylerine 13 Eylül Salı günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Çağlayık köyü ile Cumhuriyet mahallesinde 09.00-18.00, Erenler, İslambeyli, Evciler, Akören, Çayırdere, Kurudere, Hacıfakılı köyleri ve Hürriyet mahallesinde ise 09.00-14.00 saatlerinde uygulanacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.