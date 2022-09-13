Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlanıyor

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf odaları başkanlarını makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ahiliğin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

35. Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin rahmet ve minnetle yad edildiğini ifade eden Ekici, esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere bütün vatandaşların Ahilik Haftası'nı kutladığını belirtti.

Konuşmaların ardından Ekici, esnaf odaları başkanları ile sohbet etti.





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