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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlanıyor

AA

Kırklareli'nde Ahilik Haftası kutlanıyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında esnaf odaları başkanlarını makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ahiliğin Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

35. Ahilik Haftası dolayısıyla Ahilik Teşkilatının kurucusu Ahi Evran-ı Veli'nin rahmet ve minnetle yad edildiğini ifade eden Ekici, esnaf ve sanatkarlar başta olmak üzere bütün vatandaşların Ahilik Haftası'nı kutladığını belirtti.

Konuşmaların ardından Ekici, esnaf odaları başkanları ile sohbet etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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