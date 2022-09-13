Kırklareli'nde hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 10 kişi yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceden belirledikleri 11 hırsızlık ve uyuşturucu şüphelisinin adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler B.A, C.T, M.D, S.B, B.P, B.C.S, H.E, M.K, C.D ve E.Ç. yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, şaseleri kazınmış plakasız çalıntı 2 motosiklet, 134 kök Hint keneviri, 76 kök yaş esrar, bin 520 gram kurutulmuş kubar esrar, 2 ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Öte yandan şüpheli H.C'nin yakalanmasına çalışılıyor.

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