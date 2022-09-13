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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde halk ve muhtarlar toplantısı yapıldı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce başkanlığında Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Ömür Gökmen, mahalle muhtarları ve kurum amirleri katıldı.

Yüce, toplantıda köy ve mahalle muhtarlarının talep, öneri ve sorunlarını dinledi, halkın ihtiyaçlarını içeren konularda fikir alışverişinde bulundu.

- LTSO'nun akreditasyon sertifikası yenilendi

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından akreditasyon sertifikasının yenilendiği bildirdi.

Cebelli, yaptığı yazılı açıklamada, oda hizmetlerini üst standartlara çıkarma noktasında çalıştıklarını belirtti.

LTSO'nun akreditasyon denetiminden başarı ile geçtiğini ifade eden Cebelli, beş yıldızlı hizmet göstergesi olan akreditasyon sertifikasının yenilendiğini kaydetti.

Cebelli, süreci başarıyla tamamladıkları için mutlu olduklarını aktardı.

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