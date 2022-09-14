Kırklareli'nde 42 düzensiz göçmen yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz, Lüleburgaz ve Pehlivanköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekiplerin yakaladığı 42 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan F.A. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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