TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, Ayvalı köy yolunun asfalt ile kaplandığı belirtildi.

Açıklamada ekiplerin çok sayıda bölgede yol onarım çalışmaları yaptıklarını bildirildi.

- İl Milli Eğitim Müdürü Kalkan'ın okul ziyareti

Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, İmam Hatip Ortaokulunda incelemede bulundu.

Okul binasını gezen Kalkan, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından öğretmenlerle bir araya gelen Kalkan, özveriyle görev yapan öğretmenlere teşekkür etti.

Derslikleri gezen Kalkan, öğrencilerle de sohbet etti.

- "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi

Kırklareli'nde öğrenci velilerine İçişleri Bakanlığınca başlatılan "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi'ni tanıtıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, kentte uyuşturucu madde kullanımının önüne geçmek ve uyuşturucu ile daha güçlü mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen programda narkotik polisleri, uyuşturucuyla mücadele hakkında velileri bilgilendirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.