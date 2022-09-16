İçişleri Bakanı Soylu, Kırklareli Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti

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KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kırklareli Trafik Eğitim Parkı'na ziyarette bulundu.



Çeşitli programlar için kente gelen Bakan Soylu, trafik eğitim parkında inceleme yaptı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Soylu'yu park girişinde öğrenciler çiçekle karşıladı. Hamdi Helvacıoğlu İlkokulu öğrencilerinden Esra Erbilgin, arkadaşlarıyla Pakistan'daki selzedeler için harçlıklarından yardım topladıklarını söyledi.

Bakan Soylu, öğrencileri yardımsever davranışlarından dolayı tebrik etti, onlarla gurur duyduğunu dile getirdi. Soylu, bölgeye giderek incelemede bulunduğunu, Türkiye'nin Pakistan'ın yanında olduğunu ifade etti.

Daha sonra parkı gezen Soylu, öğrencilerle sohbet etti, trafik polislerince verilen trafik eğitimlerini izledi.

Bakan Soylu, parkta bulunan AFAD eğitim binasını ziyaret etti, öğrencilerle deprem anında yapılması gereken "çök-kapan-tutun" hareketini yaptı.

Soylu, sağlık eğitiminin verildiği binada yapılan çalışmalar hakkında da bilgi aldı. Burada eğitim alan öğrencilerden TOKİ Ahmet Cevdet Paşa Ortaokulu öğrencisi Eymen Kayra Erinç, Bakan Soylu'nun tansiyonunu ölçtü.

Yetkililerden yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler alan Soylu, öğrenciler ve eğitmenlerle fotoğraf çekiminin ardından parktan ayrıldı.

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