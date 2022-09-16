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İçişleri Bakanı Soylu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığında konuştu:

AA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"​​​​​​​Gelecek nesillerimizin önüne güçlü bir Türkiye, büyük bir Türkiye'yi, bütün riskleri alarak bırakmak zorundayız" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, partisinin Kırklareli İl Başkanlığında konuştu:

KIRKLARELİ (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,"​​​​​​​Gelecek nesillerimizin önüne güçlü bir Türkiye, büyük bir Türkiye'yi, bütün riskleri alarak bırakmak zorundayız" dedi.

AK Parti Kırklareli İl Başkanlığını ziyaretinde Soylu, AK Parti'nin Türkiye'ye büyük hizmetler yaptığını anlattı.

Soylu, "Türkiye'de büyük iş başardınız herkese rağmen, her şeye rağmen başardınız. Türkiye'de büyük bir devrim oluşturdunuz. Dünyaya rağmen, Türkiye'yi istemeyenlere rağmen ve Türkiye'nin ayağına çelme takıp coğrafyayı bütün istikrarsızlıkların içerisine sokmak isteyenlere rağmen büyük bir devrim yaptınız." dedi.

Eski Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edilişlerinin 61. yılı olduğunu anımsatan Soylu, idamları gerçekleştirenlerin gelecek nesillere de mesaj verme amacı güttüklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adnan Menderes'i idam edenler, sadece Menderes'i idam etmek için idam etmediler. Hepimize bir mesaj verdiler, gelecek nesillere 'Bu ülkeyi siz yönetemezsiniz' dediler. Allah razı olsun 21. asrın baştan itibaren bu ülkede büyük devrimler oluşturdunuz. Bizim burnumuzu Doğu Akdeniz'e sokturmazlardı. Yaptıklarınızla, gerçekleştirdiklerinizle, ortaya koyduğunuz iradeyle 17-25 Aralık'ta geri adım atmamakla, 6-8 Ekim olaylarına teslim olmamakla, 15 Temmuz darbesine çıplak ellerinizle beraber mücadele etmenizle birlikte bugün Doğu Akdeniz'de bugün Karadeniz'de kendi anlayışını ortaya koyan bir taraftan enerji arayan, bir taraftan doğal gaz arayan, dünya ‘sen ne yapıyorsun, buralara giremezsin’ demesine rağmen ben özgür ve hür ülkeyim etrafımdaki coğrafyada hakkımı korumak benim en temel vazifemdir diyerek..."

2002 yılı başından itibaren AK Parti ve bugün Cumhur İttifakı'yla beraber Türkiye'ye özgürlük ve hürriyet bayrağının çekildiğini vurgulayan Soylu, "Bu ülkede yapılamayacak her şeyi 'beceremezsiniz, gerçekleştiremezsiniz, yapamazsınız' dedikleri her şeyi Allah'ın izniyle liderimize olan sadakatimizle birlikte gerçekleştiriyoruz." dedi.

Türk milletinin idamlarla, darbelerle korkutulduğunu, her 10 yılda bir darbe yapıldığını ama Türk milletinin bu korkuları yendiğinin altını çizen Soylu, şöyle konuştu:

"Kolay bir iş değildi. Bu ülkede insanları 'başı açık ve başı örtülü' olarak ayırdılar ve 'bunu bir daha bir araya getiremezsiniz' dediler. Siz o korkuyu yendiniz. Bu ülkede 'siz Ayasofya'yı açamazsınız, Ayasofya'yı açarsanız bize karşı başkaldırışınızdır' dediler. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı imzasıyla, bu millete olan güvenciyle beraber Ayasofya'yı açtı ve bu başkaldırıyı ortaya koydu. Burada size söylüyorum, insanlar birbirine bu ülkenin geçmişinde fısıldayarak 'bizim otomobilimiz ne olacak?' diye sorarlardı. Açık ve net. Çünkü bu ülkede otomobil yapmak isteyenin feleğini ters çevirmişlerdi. Uçak yapmak isteyenin feleğini ters çevirmişlerdi. Üretmek isteyenin feleğini ters çevirmişlerdi."

-"Bu oyunun arkasında Amerika ve Avrupa vardır"

Türkiye'yi göbekten bağlı bir ülke haline getirmek isteyenler olduğunu belirten Soylu, şunları söyledi:

"Biz Amerika'ya göbekten bağlı olacağız, Avrupa'ya göbekten bağlı olacağız, onlar ne talimat verirlerse onu harfiyen yerine getireceğiz bir ülke modunda bizi görüyorlardı. Bugün velev ki büyükelçilerle masaya oturanlar yine aynısını görüyorlar. Ama bu teşkilat bugün Cumhur İttifakı büyük bir inançla bütün engelleri aşarak, şunu size söylemek istiyorum, siz devrim gerçekleştirdiniz ve mazlum ve mağdur ülkelere de milletlerin nasıl devrim gerçekleştireceğini söylediniz.

Eğer bu iradeyi ortaya koymasaydınız, siz koymasaydınız 17-25 aralıktan sonra 2014 seçimlerinde teslim olsaydınız, 6-8 Ekim olaylarından sonra teslim olsaydınız 7 Haziran'da, kasım seçimlerinde teslim olsaydınız, 15 Temmuz'dan sonra teslim olsaydınız, Hakurk'tan Afrin'e kadar terör koridorunu bugün kurmuşlardı. Bunu çok net söylüyorum. Sadece bu ülkenin bugünlerini değil, bu ülkenin yarınlarını da esir alacaklardı ve teslim olacaklardı. Bu oyunun arkasında Amerika ve Avrupa vardır. Biz sadece PKK’yı mağlup etmiyoruz, biz sadece FETÖ'yü mağlup etmiyoruz, biz sadece ekonomik saldırıları bize tetikleyenleri mağlup etmiyoruz yıllarca bu ülkenin kalkınmasını, gelişmesini istemeyen tekrar söylüyorum göbekten onlara bağlı olmamızı isteyen Amerika'yı ve Avrupa'yı yeniyoruz ve Recep Tayyip Erdoğan'la yeniyoruz, Cumhur İttifakı'yla yeniyoruz."

- "Geçmişin verdiği hasarları yeni onarıyoruz"

Misyonlarının yeni başladığını belirten Soylu, "Geçmişin verdiği hasarları yeni onarıyoruz" ifadesini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye daha iyi yerlere getireceğine işaret eden Soylu "Şimdi sadece bulunduğumuz çağın alt yapısını yapmadık, aynı zamanda geçmişin açıklarını kapattık, aynı zamanda 21. yüzyılın tamamının alt yapısını gerçekleştirdik. Şimdi yeni başlıyoruz, koşmak zamanı. Göreceksiniz AK Parti ile Cumhur ittifakı ile MHP ile BBP ile öyle bir yolculuk ortaya koyacağız ki sadece ülkemizin değil etrafımızdaki coğrafyaya biçtikleri o makus tarihi alt üst edeceğiz ve insanlığa bir ülkenin dünyaya nasıl faydalı olduğunu beraber göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

2023'ün sadece bir seçim yılı olmadığını, Cumhuriyetin birinci asrından ikinci asrına devri olduğunu kaydeden Soylu, "Yani biz cumhuriyetin hem birinci asrını yaşadık, sıkıntıları dertleri baskıları, zorlukları, zorbalıkları, küstahlıkları, özgürlüklerimizin kısıtlanmasını, bize yukarıdan aşağıya parmak sallayanları, bizi hakir görenleri, küçük görenleri ama ondan kurtulmasını ve ayaklarımızı üstünde durmasını sağladık." dedi.

"Şimdi Cumhuriyetin ikinci asrına 29 Ekim 2023'te hep birlikte gidiyoruz" diyen Soylu, "29 Ekim 2023'te yeni bir asrı yine bu nesille beraber Allah'ın izniyle birlikte yakalayacağız. Ama bu asırda bir önce asırda yani şimdiki asırda yaşadıklarımızı gelecek nesillerimize bırakmamamız lazım. Bizim yaşadıklarımızdan aldığımız tecrübeyle onların önlerindeki engebeleri tamamen kaldırmamız lazım. Ve hep birlikte kaldırmamız lazım. Bu fırsat önümüzdedir, bu fırsat heba etmememiz lazım. Onun için çok çalışmak çok gayret göstermek ve çok mücadele etmek gerekir." diye konuştu.

Bakan Soylu, Türkiye'nin etrafındaki bütün coğrafyalarda Türkiye sevgisi ve Recep Tayyip Erdoğan sevgisi olduğunu belirterek, Türkiye'den beklentisi olan pek çok ülkenin olduğuna dikkati çekerek, "Gelecek nesillerimizin önüne güçlü bir Türkiye, büyük bir Türkiye'yi, bütün riskleri alarak bırakmak zorundayız. Çok çalışmak zorundayız." dedi.

Teşkilat üyelerine "çok çalışılması" gerektiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:

"2023 seçimlerinde adım adım her yere gireceğiz. Adım adım herkese anlatacağız, adım adım bu ülkeyi nerelerden getirdiğimizi, nerelere getireceğimizi, gelecekte neler yapacağımızı dün Türkiye'nin hangi hallere sokulması lazım geldiğine müsaade etmediğimizi boyun eğmediğimiz, bel bükmediğimizi anlatmaya çalışacağız. Türlü türlü zorluklarla karşılaştığımızı ama masalara oturup bu ülkenin özgürlüklerini bu ülkenin bağımsızlığını birilerine peşkeş çekmediğimizi, makam için mevki için seçimde 3 tane oy almak için bu ülkeyi satmaya çalışanlara, bu ülkeyi Amerika'ya havale etmeye çalışanlara fırsat tanımadığımızı, bu ülkenin kendi kaynakları ile beraber büyüyeceğini onlara anlatmalıyız."

- "Birbirlerine düşmüşler, alttan birbirlerini bıçaklıyorlar"

Millet İttifakı'na seçimlerde milletin cevap vereceğini ifade eden Soylu, "Bir taraftan FETÖ ile anlaşacaklar bir taraftan PKK ile anlaşacaklar, bir taraftan sınır ötesinde teskereye hayır oyu verecekler, bir taraftan bu ülkenin bütün ahlaki değerlerine saldıracaklar. Avrupa'ya ve Amerika'nın onlara ne dediyse hepsine teslim olacaklar. Bu ülkede milletin karşısına çıkacaklar. Millet bunların boyasını önümüzdeki seçimde bir şekilde akıtacak, dökecek ve takke düşecek kel görünecek." diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya ziyaretine de değinen Soylu, "Adam Sakarya’ya gidiyor, coğrafya bilgin yok, tarih bilgin yok. Bir de Sakaryalıların huzurunda söylüyor. Onlar biliyorlar her şeyin ne olduğunu, nasıl olduğunu. Bir de Türkiye Cumhuriyeti devletini idare etmeye bunlar hep beraber talip oluyorlar. Birbirlerine düşmüşler, alttan birbirlerini bıçaklıyorlar. Dertleri memleketimize, milletimize hizmet değil, 'hangi televizyonu ben sahipleneceğim'. Millete hizmet konusunda bir mücadele ortaya koymuyorlar. Medyanın sahiplenmesi konusunda bir mücadele ortaya koyuyorlar. Allah esirgesin Allah milletimizin eline bunları düşürmesin." ifadelerini kullandı.

"Ölçünüz Cumhurbaşkanımız olsun. Gece - gündüz çalışan, her saniyeyi bu ülke için, bu insanlık için, ‘acaba ne yapabilirim’ diye değerlendiren, her türlü saldırıya göğüs geren ve bütün bu saldırılarla birlikte bu saldırıları mağlup etmeyi başaran, milletle beraber olan bir Cumhurbaşkanımız var. O dünyanın en güçlü lideri şu an." diyen Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milleti yanıltacak hiçbir adımı bugüne kadar atmadığını, güvenilir ve güçlü bir lider olduğunu sözlerine ekledi.

Soylu, daha sonra Ülkü Ocakları Kırklareli Başkanlığı ve MHP Kırklareli İl Başkanlığını ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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