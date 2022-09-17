Kırklareli'nde asayiş

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KIRKLARELİ (AA) - Vize ilçesinde bir kişi izinsiz define aradığı iddiasıyla gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde bir kişinin define aradığı bilgisine ulaştı.

Ekipler şüpheli M.T'yi gözaltına aldı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

M.T'ye ayrıca, orman yangınları konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması suçundan 581 lira ceza yazıldı.

- Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Babaeski ilçesinde bir evden tüfek, musluk bataryası, bakraç ve tava çalan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sofuhalil köyünde A.E.Ö'nün evinden hırsızlık olayı meydana geldiği bilgisine ulaşan İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma yaptı.

Ekipler bölgedeki güvenlik kameralarından şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheli U.Ö. Babaeski ilçesinde gözaltına alındı.

- Elektrik direklerini çalan şüpheliler yakalandı

Lüleburgaz ilçesinde elektrik direklerini çalan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenibedir köyünde elektrik direklerinin çalındığı bilgisini alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede yaptığı araştırmada 3 şüphelinin direkleri söktüğünü belirledi.

Ekipler elektrik direklerini kamyona yükleyen S.E, R.E. ve H.P'yi gözaltına aldı.





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