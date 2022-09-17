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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Lüleburgaz Kan Bağışı Merkezince Kongre Meydanı'nda kurulan kan bağış çadırını ziyaret eden Kırklareli PTT Başmüdürü Serdal Gürsel ve personel kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Kanın acil değil devamlı ihtiyaç olduğunu belirten Gürsel, kan bağışında bulunan personeline teşekkür etti.

- Emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası'nda emlak danışmanı mesleki yeterlilik sınavı yapıldı.

Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası gerçekleştirilen sınavda, görevli Rafi Serdaroğlu tarafından 25 katılımcıya "Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği", "Türkiye'deki Mesleki Yeterlilik Belgelendirme Sistemi" ve "Yetki Belgesi"ne dair bilgi verildi.

Bilgilendirme toplantısının ardından yazılı ve uygulamalı olarak sınav gerçekleştirildi.

Sınavlarda başarılı olan emlakçıların Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandıkları bildirildi.

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