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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lüleburgaz'da 4. Bisiklet Festivali başladı

AA

Lüleburgaz'da 4. Bisiklet Festivali başladı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesinde düzenlenen 4. Bisiklet Festivali başladı.

Kongre Meydanı'nda toplanan bisikletli grup burada Yıldızları Bisiklet Akademisine (LYBA) kadar pedal çevirdi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli, festivale katılanlara teşekkür etti.

Festivalin yoğun bir katılımla başladığını ifade eden Gerenli, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade etti.

Bazı şarkıcıların konser vereceği etkinlik yarın sona erecek.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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