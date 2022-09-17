Lüleburgaz'da 4. Bisiklet Festivali başladı

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Belediyesinde düzenlenen 4. Bisiklet Festivali başladı.



Kongre Meydanı'nda toplanan bisikletli grup burada Yıldızları Bisiklet Akademisine (LYBA) kadar pedal çevirdi.



Belediye Başkanı Murat Gerenli, festivale katılanlara teşekkür etti.

Festivalin yoğun bir katılımla başladığını ifade eden Gerenli, bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu ifade etti.

Bazı şarkıcıların konser vereceği etkinlik yarın sona erecek.







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