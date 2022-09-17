Kırklareli'nde okul servisleri denetlendi

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servislerini denetledi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Jandarma Trafik Timlerince, 2022-2023 eğitim öğretim döneminin başlaması ile denetimlere ağırlık verildiği belirtildi.

Açıklamada, okul çağındaki çocukların huzurlu ve güvenli bir şekilde

yolculuk yapmalarını sağlamak, denetim faaliyetleri ile okul servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarını önleme maksadıyla araçların denetlendiği ifade edildi.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.