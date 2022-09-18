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KIRKLARELİ (AA) - Vize Kaymakamı Sedat Özdemir, şehit ailelerini ziyaret etti.

Özdemir, ailelerin istek ve sıkıntılarını dinleyip bir süre sohbet etti.

Şehit ailelerinin Türk milletine ve devletine bırakılan en önemli emanetler olduğunu ifade eden Özdemir, her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Özdemir, sık sık şehit ailelerini ziyaret ettiklerini kaydetti.

- Kaldırım düzenleme çalışması

Demirköy ilçesinde kaldırım düzenleme çalışmaları başladı.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, Hamdibey Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde devam eden çalışmaları inceledi.

Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Gün, yol bakım ve onarımlarının tamamlandığı bölgelerde kaldırım düzenlemelerinin de yapıldığını kaydetti.

Vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Gün, modern bir kent oluşturmak için mücadele ettiklerini söyledi.

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