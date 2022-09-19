TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar ilçesindeki çimento fabrikasını ziyaret etti.

Fabrikayı gezen Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

Ardından işçilerle öğle yemeği yiyen Ekici, sohbet edip, istek ve sıkıntıları dinledi.

- KTSO Başkanı Ilık'tan, ziyaret

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz'ü makamında ziyaret etti.

KTSO'dan yapılan açıklamada, Ilık'ın ziyarette oda çalışmaları hakkında Saraçöz'e bilgi verdiği belirtildi.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.