Kırklareli Valisi Ekici'den 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, Türk milletinin şanlı tarih boyunca tüm zorluklara karşı hür yaşamayı, bağımsızlık ve istiklalini canı pahasına korumayı ilke edindiğini belirtti.

Vatanın, şehit ve gazilerin emaneti olduğunu ifade eden Ekici, bu bilinç içerisinde şehit ve gazileri hiç bir zaman unutmadıklarını ve unutturmadıklarını kaydetti.

Şehit ve gazilerin ülkenin bölünmez bütünlüğünü koruma

konusundaki kararlılığının sonsuza dek süreceğini bildiren Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğünü korumak için

canları pahasına cepheden cepheye koşan, bu uğurda şehit olmayı göze alan gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin ve kahramanlığın yaşayan abideleridir. Şehitler vatan uğruna nurlanan, gaziler de bu uğurda onurlanan kahramanlar ve şehitlerimizin emaneti olan değerlerin yaşatıcılarıdır. Vatanseverlikleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız gazilerimize, şehitlik mertebesine ve gazilik unvanına ulaşmış olan tüm vatan evlatlarına karşı yapılacak en anlamlı teşekkürün, onların bizlere emanet ettiği ülkemize, milletimize, bayrağımıza, demokrasimize sahip çıkarak ve üzerimize düşen görevlerimizi en iyi şekilde yaparak hizmet etmek olduğuna inanıyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.