Kırklareli'nde 9 suçtan aranan şüpheli yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 9 suçtan aranması bulunan şüpheli trafik uygulamasında yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vize ilçesinin Kıyıköy beldesinde trafik uygulamasında kimlik sorgusu yapılan E.E'nin 9 suçtan

arandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli Jandarma Komutanlığına götürüldü.





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