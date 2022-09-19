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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA

Kırklareli'nde Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz, Pınarhisar, Vize, Demirköy, Pehlivanköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Lüleburgaz ilçesinde Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törene CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Kaymakam Salih Yüce, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Garnizon Komutanı Albay Tevfik Abaşlıoğlu ve gaziler katıldı.

Törende Kaymakam Yüce, Garnizon Komutanı Abaşlıoğlu ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Sevinç Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Kıbrıs Gazisi Faruk Batı, konuşmasında, 19 Eylül Gaziler Günü'nün kutlu olmasını diledi.

Gazilerin ülke müdafaası için canlarını siper ettiğini ifade eden Batı, şehit ve gazileri minnetle andıklarını kaydetti.

Pınarhisar, Vize, Demirköy, Pehlivanköy, Babaeski ve Kofçaz ilçelerinde de tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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