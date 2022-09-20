Kırklareli'nde evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirilen kişi gözaltına alındı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde bir evin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivriler köyünde bir evde uyuşturucu madde üretimi ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler M.S'nin evinin bahçesinde 558 kök Hint keneviri ile 12,5 kilogram esrar, 3 hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili M.S. gözaltına alındı.

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