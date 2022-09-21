Kırklareli'nde 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

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KIRKLARELİ (AA) - Babaeski ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Katranca köyünde asayiş ve trafik uygulaması yapan jandarma ekipleri B.E. ve M.G'nin üzerinde arama yaptı.

Aramada 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

















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