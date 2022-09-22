Dupnisa Mağarası'nın yolu genişletildi

KIRKLARELİ (AA) - Trakya'nın turizme açık tek mağarası Dupnisa'ya ulaşımın sağlandığı yol Mirasa Giden Yollar Projesi kapsamında genişletilip, bisiklet yolu yapıldı.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, projenin kapanış töreninde, mağara ile Sarpdere köyü arasındaki yolun 6 metresi araç, 2 metrelikte bisiklet yolu olacak şekilde 8 metre genişletildiğini söyledi.
Proje kapsamında 15 bisikletin de hizmete kazandırıldığını ifade eden Ekici, proje bütçesinin tamamının Avrupa Birliği tarafından karşılandığını kaydetti.
Konuşmaların ardından Ekici, yolu gezip yetkililerden bilgi aldı.