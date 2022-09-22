Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü

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KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Özerler Mahallesi Hasan Ağa Çeşme Sokak'ta Hulusi Sönmez'e ait evden dumanların çıktığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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