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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesine 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açılacak.

Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün, İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit'i ziyaret ederek, yapılacak 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'na ilişkin bilgi aldı.

Gün, ziyaretin ardından, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu için belediyeye ait araziyi Sağlık Bakanlığı'na tahsis ettiklerini belirtti.

İstasyonun en kısa sürede ihalesinin yapılarak inşaatına başlanacağını ifade eden Gün, ilçeye modern bir istasyon kazandıracaklarını kaydetti.

- "Hoş Geldin Bebek Projesi"

Vize Belediyesince başlatılan "Hoş Geldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, proje kapsamında yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

Ailelere çeşitli hediyeler takdim eden Özalp, ailelerin talep ve sıkıntılarını da dinledi.

- Millet Bahçesi yapımı sürüyor

Pınarhisar ilçesinde Millet Bahçesi inşası devam ediyor.

Belediye Başkanı İhsan Talay, eski festival alanında yapımı süren Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alarak, inşaat alanını gezdi.

Talay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'ndeki çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi.

Vatandaşların huzur ve keyifle zaman geçirmesi için tüm ince ayrıntıları düşündüklerini ifade eden Talay, alanda yeşilin her tonunun görüldüğü peyzaj düzenlemelerinin yapıldığını kaydetti.

27 farklı çeşitten 426 ağaç, 4 bin fidan dikildiğini aktaran Talay, en kısa sürede Millet Bahçesi'ni vatandaşların kullanımına açmayı hedeflediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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