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Kırklareli'nde "rüşvet" davasının tanıklarına rüşvet teklif ettiği iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

AA

Kırklareli'nde "rüşvet" davasının tanıklarına rüşvet teklif ettiği iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde rüşvet ve usulsüzlük iddiaları nedeniyle görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 12 kişinin yargılandığı davada, tanıkların ifadelerini değiştirmeleri yönünde rüşvet teklif ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada dinlenecek bazı tanıklara, ifadelerini değiştirmeleri yönünde Sevinç'in babası Y.S. ile E.V'nin rüşvet teklif ettikleri iddiasıyla Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Başsavcılık koordinesinde düzenlenen operasyonda Sevinç'in babası Y.S. ile E.V. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.V. tutuklandı, Y.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Rüşvet" suçlamasıyla 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanıklar eski Belediye Başkanı Ender Sevinç, Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi ve CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem T. ve esnaf Tolga Ö. ile 12 kişinin yargılanması devam ediyor.

- İddianameden

Kırklareli'nde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in de aralarında olduğu 3'ü tutuklu 12 sanık hakkında 4 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianamede, Sevinç'in bazı işletme ve vatandaşların talepleri ile imara yönelik tespit edilen usulsüzlüklerin görmezden gelinmesi karşılığında rüşvet aldığı belirtiliyor.

Sevinç'in imara aykırı olduğu tespit edilen yapının yıkılmaması, inşaat ruhsatı ve elektrik projesi için izin verilmesi gibi talepler karşılığında rüşvet istediği belirtilen iddianamede, vatandaşların beldedeki nalbur Tolga Ö'nün dükkanına olan belediye borcunun kapatılması ve Cem T'nin dükkanından da bilgisayar alınarak belediyeye bağış yapılması, iddialar arasında yer alıyor.

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