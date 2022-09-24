Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinledi.

Ekici, Valiğin toplantı salonunda vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Ekici, kendisine iletilen sorun, şikayet ve taleplerin çözümü için ilgili kurum ve kuruluş yetkililerine talimat verdi.

Devlet olarak her zaman vatandaşların sorunlarının çözüme kavuşturulması için çalıştıklarını ifade eden Ekici, "Her türlü sorunlarınızda kapımız sizlere her zaman açıktır, devletimiz ve milletimiz el ele olduğu sürece Allah'ın izni ile aşamayacağımız, çözemeyeceğimiz hiç bir sorun yoktur" dedi.

- Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı açıldı

Lüleburgaz ilçesinde 17. Trakya Lüleburgaz Tarımtech Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda Fuarı açıldı.

Lüleburgaz Kapalı Pazar ve Fuar Alanı'nda kurulan fuarda firmaların traktör, tarım aletleri, zirai ilaç ve yem gibi ürünleri tanıtılıyor.

Belediye Başkanı Murat Gerenli de fuarı ziyaret ederek firma yetkililerinden bilgi aldı.

Fuar gün boyu açık kalacak.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırklareli'nde Mora katliamında hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde Mora katliamında hayatını kaybedenler ...
Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin davada 2 sanık tahliye edildi
YEREL HABERLER Kıyıköy Belediyesindeki "rüşvet" iddiasına ilişkin ...
Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlüler için "Kızılay Sosyal Butik" açıldı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ihtiyaç sahibi hükümlüler için ...
Kırklareli'nde "rüşvet" davasının tanıklarına rüşvet teklif ettiği iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde "rüşvet" davasının tanıklarına rüşvet ...
Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 1 ...
Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 284 bin Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Kırklareli'nde ayçiçeği tarlasında 284 bin Hint ...
Kırklareli'nde kolu helezon makinesine sıkışan kadın yaralandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde kolu helezon makinesine sıkışan kadın ...
Kırklareli'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırklareli'nde bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişi yaralı halde bulundu
YEREL HABERLER Kırklareli'nde yabancı uyruklu kişi yaralı halde ...
Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Lüleburgaz'da evde çıkan yangın söndürüldü
Kırklareli'nden kısa kısa
YEREL HABERLER Kırklareli'nden kısa kısa
Dupnisa Mağarası'nın yolu genişletildi
YEREL HABERLER Dupnisa Mağarası'nın yolu genişletildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.