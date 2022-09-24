Kırklareli'nde define arayan 4 şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde 4 kişi define ararken yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kıyıköy beldesi ile Kızılağaç köyünde define arayanların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, iki bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, Kıyıköy'de K.T'yi, Kızılağaç'ta Y.K, M.A, ve E.T'yi ormanlık alanda define aradığı esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, define aramada kullanılan malzemelere el konuldu.

Ayrıca Kırklareli Valiliğince yangınlar konusunda risk taşıyan bölgelerde ormanlara girişlerin ve çevresinde ateş yakılmasının yasaklanması dolayısıyla Kabahatler Kanunu kapsamında "emre aykırı davranış" suçundan her şüpheliye 581'er lira idari para cezası uygulandı.









Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.