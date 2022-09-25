Pınarhisar Belediyesi, kültür gezileri düzenleyecek

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KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Belediyesince kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gezi düzenlenecek.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı yazılı açıklamada, her ay kadınlara yönelik kültür gezileri yapacaklarını belirtti.

İstanbul başta olmak üzere 8 şehre turlar gerçekleştireceklerini aktaran Talay, kadınların doğal, kültürel ve tarihi güzellikleriyle ön plana çıkmış şehirler ile tanışma fırsatı yakalayacaklarını kaydetti.

İlk gezinin 21 Ekim Kastamonu turuyla başlayacağını ifade eden Talay, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Salgından dolayı ara verdiğimiz her ay düzenli olarak farklı bir şehrimize gerçekleştirdiğimiz kadınlara yönelik kültür gezilerimizi tekrardan başlatıyoruz. İl ziyaretimiz Kastamonu, daha sonra Konya, Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmir, Gaziantep ve İstanbul'a gideceğiz. Kayıt ve detaylı bilgi için vatandaşlarımız Pınarhisar Belediyesi Atatürk kültür merkezimize müracaat edebilirler."

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