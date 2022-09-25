KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, CHP Kırklareli Merkez İlçe Başkanı Özgür Uygul'u makamında kabul etti.
Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Uygul ile sohbet etti.
Uygul'da Vali Ekici'ye ilgisinden dolayı teşekkür etti.
- Milli Eğitim Müdürü Kalkan, incelemede bulundu
Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, okullarda incelemede bulundu
Kalkan, Umutlu Yarınlar Anaokulu ile Gaziosmanpaşa İlkokulu'nu gezerek yetkililerden bilgi aldı.
Kentin eğitimdeki başarısını ileriye taşımak için çalıştıklarını ifade eden Kalkan, kentteki tüm okullarda eğitim öğretimin devam ettiğini kaydetti.