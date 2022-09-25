Kırklareli'nde orman muhafaza memurlarına eğitim verildi

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KIRKLARELİ (AA) - Demirköy ilçesinde orman muhafaza memurlarına "Silvikültürel Uygulamaları" eğitimi verildi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünce Demirköy İşletme Müdürlüğünde yapılan eğitimde eğitmen Cahit Burak Kavas, Sabri Özcan, Mehmet Horasan tarafından muhafaza memurlarına bilgi verildi.

İstanbul Orman Bölge Müdür Yardımcısı Recep Ateş, bu tür eğitimlerin önemli olduğunu söyledi.

Eğitimlerin tüm bölgelerde gerçekleştirildiğini ifade eden Ataş, yıl sonuna kadar eğitim çalışmalarını tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.





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