Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 şüpheliyi tespit etti.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda N.D. ile H.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 22,10 gram esrar, 529 kök Hint keneviri ve hassas terazi ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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