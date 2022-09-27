KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, Kaynarca İlk ve Ortaokullarını ziyaret etti.

Arı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Eğitim ve öğrenimin büyük önem taşıdığını ifade eden Arı, başarılı öğrenciler yetiştirmek için tüm öğretmenlerin var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Geleceğin eğitim ile şekillendiğini aktaran Arı, eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde devam etmesini diledi.

Arı daha sonra öğretmenlerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

- Gazilere Ankara gezisi

Pınarhisar Belediyesince gazilere yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gazilerin talepleri doğrultusunda gezi tertip ettiklerini söyledi.

Gazilere önem verdiklerini ifade eden Talay, "Pınarhisarlı gazilerimizin bizden bir gezi talepleri oldu. Biz de bu doğrultuda canlarını bu vatan uğruna seve seve feda etmeyi göze almış gazilerimize ve kıymetli eşlerine güzel bir Ankara gezisi düzenledik. Ankara'da Anıtkabir başta olmak üzere birçok alanı ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

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