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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırklareli'nden kısa kısa

AA

Kırklareli'nden kısa kısa

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, Kaynarca İlk ve Ortaokullarını ziyaret etti.

Arı, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelerek, bir süre sohbet etti.

Eğitim ve öğrenimin büyük önem taşıdığını ifade eden Arı, başarılı öğrenciler yetiştirmek için tüm öğretmenlerin var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Geleceğin eğitim ile şekillendiğini aktaran Arı, eğitim öğretimin sorunsuz bir şekilde devam etmesini diledi.

Arı daha sonra öğretmenlerin istek ve sıkıntılarını dinledi.

- Gazilere Ankara gezisi

Pınarhisar Belediyesince gazilere yönelik Ankara gezisi düzenlendi.

Belediye Başkanı İhsan Talay, yaptığı açıklamada, kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında gazilerin talepleri doğrultusunda gezi tertip ettiklerini söyledi.

Gazilere önem verdiklerini ifade eden Talay, "Pınarhisarlı gazilerimizin bizden bir gezi talepleri oldu. Biz de bu doğrultuda canlarını bu vatan uğruna seve seve feda etmeyi göze almış gazilerimize ve kıymetli eşlerine güzel bir Ankara gezisi düzenledik. Ankara'da Anıtkabir başta olmak üzere birçok alanı ziyaret ettik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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