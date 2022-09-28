Kırklareli'nde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Erdem Koçer idaresindeki 39 TN 201 plakalı beton mikseri İğneada beldesi yakınlarından sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Kazada araçta sıkışan sürücü olay yerine sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkarıldı.



Sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Demirköy Devlet Hastanesine sevk edildi.



Kazanın ardından araçta çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.



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