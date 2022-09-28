Kırklareli'nde 19 düzensiz göçmen yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 19 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, bölgede Suriye uyruklu M.E. ile E.B. yönetimindeki araçlarda 19 düzensiz göçmen bulunduğunu belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.