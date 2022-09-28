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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, şehit aileleri ile bir araya geldi.

Vali Bilgin, Vali Konağı'nda şehit aileleri ile akşam yemeğinde buluşup sohbet etti.

Şehit aileleri ile her fırsatta bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade eden Ekici, şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

- Tarım Kredi Kooperatif Marketi şubesi açıldı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tarım Kredi Kooperatif Market, 7. şubesinin açılışını gerçekleştirdi.

Ekici, Bademlik Mahallesinde açılışı gerçekleştirilen şubenin hayırlı olması dileğinde bulundu.

Ardından marketi gezen Ekici, yetkililerden bilgi aldı.

Yerli ürünlerin satılmasında Tarım Kredi Marketlerinin önemli olduğunu ifade eden Ekici, ürünlerin uygun fiyata vatandaşa ulaştırıldığını kaydetti.





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