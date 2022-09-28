KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da taşımalı eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek veriliyor.

Pınarhisar Milli Eğitim Müdürü Alpay Arı, gazetecilere, ilçede 235 öğrenciye her gün ücretsiz yemek ve taşıma hizmeti sunulduğunu belirtti.

Öğrencilerin ücretsiz taşıma hizmetiyle köylerden alınıp okullara getirildiğini ifade eden Arı, farklı çeşitlerde sıcak yemekler ikram edildiğini kaydetti.





- İtfaiye Haftası

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, İtfaiye Haftası dolayısıyla itfaiye personeliyle bir araya geldi.

İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret eden Özalp, ekiplerin İtfaiye Haftası'nı kutladı.

Özalp, itfaiye ekiplerinin canla başla görevlerini icra ettiğini söyledi.

Afet, kaza ve yangın gibi olaylarda vatandaşların öncelikle can ve mal varlığını korumak için itfaiye ekiplerinin gece gündüz çalıştığını ifade eden Özalp, herkese görevinde başarılar diledi.

- Elektrik kesintisi

Kırklareli'nde 4 köyde elektrik kesintisi uygulanacak.

TREDAŞ'tan yapılan açıklamada, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kent merkezinin Geçitağzı, Çağlayık ve Kula köyleri ile Lüleburgaz ilçesinin Ayvalı köyüne 29 Eylül Perşembe günü bir süre enerji verilmeyecek.

Söz konusu kesintiler, Geçitağzı, Çağlayık ve Kula köylerinde 09.00-17.00, Ayvalı köyünde ise 09.00-19.00 saatlerinde yapılacak.

- İtfaiye Haftası

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, itfaiye personeliyle bir araya geldi.

Kesimoğlu, personelin İtfaiye Haftası'nı kutlayıp, bir süre sohbet etti.

İtfaiye teşkilatının çok eski ve önemli görevleri olduğunu ifade eden Kesimoğlu, "Hayatımızın içinde hiç olmamasını arzu ettiğimiz yangın ve buna benzer durumlarda, itfaiye personelimiz başkasının canını ve malını kurtarmak için fedakar bir biçimde çalışıyor. Vatandaşlarımızın umudu oluyor. Halkımız adına bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum." dedi.

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