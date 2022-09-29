Kırklareli'nde olası afet durumu tatbikatı gerçekleştirildi

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce 17 kurumun katılımıyla yerel düzey saha tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde gerçekleştirilen tatbikatta olası bir taşkın senaryosu kurgulandı.

Tatbikatta, kurtarma çalışması, radyoaktif sızıntıya müdahale, yangın söndürme, altyapı sorunlarına müdahale, taşkından etkilenenlere barınma ihtiyaçları için çadır kurulum çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici de tatbikat çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Olası afetlere karşı her zaman tedbirli olunması gerektiğini ifade eden Ekici, artık her bireyin afetlerle yaşamayı en iyi şekilde öğrenmesi gerektiğini kaydetti.

Ekici, bu nedenle tatbikatlara önem verdiklerini dile getirdi.





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