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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi 2022-2023 akademik kurul toplantısı yapıldı.

Turizm Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür, Rektör Yardımcısı ve Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurettin Aka, Fakülte Dekan Yardımcısı ve Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Onur Çakır ile akademik personel katıldı.

Şengörür, konuşmasında, Turizm Fakültesi'nin güzel çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Turizm Fakültesi'nin uygulaması fazla olan bir fakülte olduğunu ifade eden Şengörür, fakülte çalışmalarını sürdürülebilir hale getirmek istediklerini söyledi.

İlk olarak turizm işletmeciliği bölümü ile başlayan fakültede daha sonra bünyesine üç bölüm daha eklendiğini aktaran Şengörür, fakültenin her geçen yıl daha da büyüdüğünü kaydetti.

Toplantıda 2021-2022 eğitim öğretim yılında yürütülen çalışmalar ve yeni döneme hazırlık konuları değerlendirildi.

- Din hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı

Kırklareli Müftülüğünce din hizmetleri değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müftü Yusuf Eviş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, ilçe müftüleri, şube müdürleri, vaizler, din hizmetleri uzmanları katıldı.

Toplantıda, Diyanet İşleri Başkanlığı projeleri, vaaz irşat programları, vaiz çalışma programlarının hazırlanması ve icrasında dikkat edilecek hususlar görüşüldü.

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