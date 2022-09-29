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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Kırklareli tarımı dijital teknoloji ile buluşuyor" bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ticaret Borsası salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Dermenci ile Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel ile çiftçiler katıldı.

Aksoy, konuşmasında, tarımda dijitalleşmenin önemli olduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık üretiminin çağın getirdiği teknolojiye de uygun hale getirilmesi gerektiğini ifade eden Aksoy, teknolojinin her alanda kolaylık sağladığını kaydetti.

Teknoloji ile insan gücünün de azaldığını dile getiren Aksoy, "Yakın zamanda bunun kolaylığını da gördük. Çayır tırtılında da ilaçlamayı dronlar ile hızlı bir şekilde gerçekleştirdik. Bu sayede hem ürünlerimizde kayıp yaşanmazken hem de insan gücünü ve maliyeti de düşürdük." diye konuştu.

Toplantıda bir dron firması genel müdürü tarafından katılımcılara bilgi verildi.

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