Camiler ve Din Görevlileri Haftası'na doğru

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Müftüsü Yusuf Eviş, Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenleyeceklerini bildirdi.

Eviş, makamında düzenlediği basın toplantısında, iki önemli hafta kapsamında mevlit ve konferanslar yapılacağını söyledi.

Bu yıl Camiler ve Din Görevlileri Haftası ile Mevlid-i Nebi Haftası'nda ortak programlar düzenleneceğini ifade eden Eviş, milletin dini aydınlanması için devletin var gücüyle çalıştığını kaydetti.

Din görevlilerinin camilerde halka en iyi şekilde hizmet ettiğini anlatan Eviş, "Hafta boyunca düzenlenen etkinliklerle Peygamberimizi daha iyi tanıtmak, anlatmak ve sevgisini canlı tutmayı hedefliyoruz. Camileri sosyal hayatın merkezi haline getirmek için çalışıyoruz." dedi.





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