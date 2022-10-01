Kırklareli'nde hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde bir iş yerinin camını kırıp çeşitli malzemeler çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir iş yerinden televizyon, kaynak makinesi, spiral taşlama makinesi, matkap ile kablo çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Şüpheli N.Ç. ile E.S. evlerinde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.









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