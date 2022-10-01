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Kadın itfaiyeci sevdiği mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor

AA

Kadın itfaiyeci sevdiği mesleği yapmanın mutluluğunu yaşıyor

KIRKLARELİ (AA) - UFUK ERTOP - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tek kadın itfaiyeci olarak görev yapan 23 yaşındaki Elif Yazıcı ekip arkadaşlarıyla olaylara müdahale ediyor.

Yazıcı, lisenin ardından meslek arayışında olduğu dönemde itfaiyeci olmaya karar verdi. "Neden bir kadın itfaiyeci olmasın?" diye düşünerek eğitim hayatını buna göre şekillendiren Yazıcı, üniversite tercihleri arasında yazdığı Giresun Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı eğitimini tamamladı.

Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğünde yaklaşık 7 ay önce itfaiye eri olarak görevine başlayan Yazıcı, ekip arkadaşlarıyla yangın, kaza, arama ve kurtarma görevlerinde ön sırada yer alıyor.

Yazıcı, AA muhabirine, itfaiyecilik mesleğini severek yerine getirdiğini belirtti.

Meslek arayışı sırasında etkilendiği itfaiyeciliğe büyük bir hevesle merak saldığını ifade eden Yazıcı, bu mesleği araştırdığını, eğitimini almaya karar verdiğini anlattı.

Eğitim hayatı sürecinde mesleğe başlayacağı ilk günü merakla beklediğini aktaran Yazıcı, "Yaklaşık 7 aydır Lüleburgaz Belediyesinde itfaiye eri olarak görev yapmaktayım. Bir itfaiye istasyonunun önünden geçerken 'Neden bir kadın itfaiyeci olmasın?' diye düşündüm. Sonrasında da üniversitede de eğitim hayatımı bu şekilde ilerletmek istedim. Giresun Üniversitesinden mezun oldum ve Lüleburgaz İtfaiye Müdürlüğünde görevimi yerine getiriyorum." diye konuştu.

Yazıcı, itfaiyeciliğin zorluğuna rağmen severek yaptığı için çok memnun olduğunu söyledi.

İnsan hayatına dokunmanın çok güzel bir şey olduğunu vurgulayan Elif Yazıcı şöyle devam etti:

"Onların da size teşekkür etmesi de çok harika. Tabii ki bunlar güzel duygular. Kendimle gurur duyuyorum. Bu mesleği yapan kadın meslektaşlarımla da gurur duyuyorum. Bir ihbar aldığımızda heyecanlı oluyoruz. İlk çünkü neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Tabii bir korku falan olmuyor kesinlikle çünkü işi nasıl yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bir insan da olsa hayvan da olsa, onu kurtarmak tabii ki de mutluluk verici oluyor. Çünkü bir can kurtarıyorsunuz. Çoğu insanın korktuğu hayvanlara siz dokunuyorsunuz veya kaçtığı bütün olayları siz koşarak gidiyorsunuz. Yangına kimse girmez ama biz bunu işimiz olduğu için severek yapıyoruz ve severek müdahale ediyoruz. Bunlar güzel duygular."

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