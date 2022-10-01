En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz'da köy muhtarlarına Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında bilgi verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abuzer Sağdıç, Köy ve Mahalli İdareleri Muhtarlar Derneğinde düzenlenen toplantıda, ürün değişikliği yapacak çiftçilerin e-Devlet üzerinden başvuru yapabileceklerini söyledi.

Çiftçi Kayıt Sisteminin önemine değinen Sağdıç, özellikle muhtarların bu konuda bilinçli olmasını istedi.

Konuşmaların ardından Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından muhtarlara sistem hakkında bilgi verildi.

- Şehit öğretmen kabri başında anıldı

Diyarbakır'da 1996 yılında şehit edilen öğretmen Uğur Gören, Lüleburgaz ilçesinde kabri başında anıldı.

Ahmetbey beldesindeki anma programına Kaymakam Salih Yüce, Ahmetbey Belediye Başkanı Mustafa Altıntaş, şehit öğretmen Uğur Gören Çok Programlı Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri ile ailesi katıldı.

Şehit öğretmen Gören'in kabrine çiçekler bırakılıp, dua edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.