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Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

AA

Kırklareli'nde tefecilik operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli Ş.Ö'nün ekonomik durumu kötü veya paraya ihtiyacı olan kişilere yüksek faiz karşılığı nakit para verdiğini, karşılığında çek, senet imzalatıp bu senetleri korku, cebir, şiddet yoluyla tahsil ettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda yakalanan şüphelinin ev ve aracında yapılan aramada çok sayıda senet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.Ö. sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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