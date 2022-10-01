Kırklareli'nde Roman kadınlara "erken evliliğin olumsuzlukları" anlatılacak

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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Roman Dernekleri Federasyonunca hazırlanan "Bilinçli Kadınlar Güçlü Yarınlar Projesi" kapsamında kadınlara "erken evliliğin olumsuzlukları" anlatılacak.

Federasyon Başkanı Metin Aygur, yaptığı açıklamada, projede İl Sağlık Müdürlüğü görevlilerince erken yaşta evliliğin önüne geçilmesi amacıyla eğitimler verileceğini söyledi.

Projenin 6 ay süreceğini ifade eden Aygur, federasyon olarak hazırladıkları projelerle insanlara faydalı olmak istediklerini kaydetti.

"Bilinçli toplum güçlü yarınlar demektir" diyen Aygur, "Biz kadınlarımıza daha çok bilgi vererek fayda sağlamaya çalışacağız. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile dezavantajlı grupların iş aktivitesinin daha iyi hale getirebilmek amacı ile toplantılar yapıyoruz. Bu çalışmamız ile erken evliliğin önüne geçmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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