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KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Birol Ekici, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla İl Müftüsü Yusuf Eviş'i makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, tüm din görevlilerinin Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı kutladı.

Ekici, hafta kapsamında düzenlenecek etkinlikler hakkında Eviş'ten bilgi aldı.

- KTSO Başkanlığına yeniden seçilen Ilık'a ziyaretler

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Soner Ilık'a ziyaretler sürüyor.

Başkan llık'ı, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, Pehlivanköy Kaymakamı Erdoğan Beypınar, Türkiye Sakatlar Derneği Kırklareli Şube Başkanı Ercan Dinkler, S.S. Kayalıköy Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Tacettin Kolay, S.S. Kırklareli Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ufuk İn ile Büyük Birlik Partisi Kırklareli İl Başkanı Ercan Andaç ziyaret etti.

Ilık, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kırklareli'nin gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.













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