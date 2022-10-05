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Kırklareli'nde yılın ilk 9 ayında 128 milyon 830 bin dolar ihracat gerçekleşti

AA

Kırklareli'nde yılın ilk 9 ayında 128 milyon 830 bin dolar ihracat gerçekleşti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, kentte ihracatın geçen yılın eylül ayına göre yüzde 31,09 arttığını bildirdi.

Ilık, yaptığı yazılı açıklamada, Kırklareli merkezli firmaların bu yıl eylül ayında 15 milyon 522 bin dolar ihracat rakamına ulaştığını belirtti.

İhracat rakamlarının geçen yıla göre artmasının önemli olduğunu ifade eden Ilık, şunları kaydetti:

"2022 yılı eylül ayında ilimizden yapılan ihracat 2022 yılının Ağustos ayına göre yüzde 23,06 artış, 2021 yılının eylül ayına göre ise de yüzde 31,09 artış gösterdi. 2022 yılının ilk 9 ayında Kırklareli'nden yapılan ihracat rakamı toplamı 128 milyon 830 bin dolara yükselerek, 2021 yılının ilk 9 ayına kıyasla yüzde 37,78’lik bir artış gösterdi.​​​​​​​ 2022 yılının eylül ayında ihraç edilen ürünler olarak ilk sıralarda hububat, yağlı tohumlar, tekstil, demir, bakliyat, hazır giyim, kimyevi maddeler, mobilya, kağıt, orman ürünleri yer aldı. İhracat yapılan ülkeler arasında, Almanya, ABD, Srilanka, Nijerya, Rusya Federasyonu ve Mozambik gibi ülkeler ilk sıralarda yer aldı."


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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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